Дать названия соединениям и определить класс: Zn(OH)2, LiOH, FeCl3, Al2(So4)3, K2SiO3, Cu(NO3)2

Химия
Дать названия соединениям и определить класс: Zn(OH)2, LiOH, FeCl3, Al2(So4)3, K2SiO3, Cu(NO3)2
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Zn(OH)2 - гидроксид цинка - слабые основания LiOH - гидроксид лития - сильные основания FeCl3 - хлорид железа3 - средние соли Al2(SO4)3 - сульфат алюминия - средние соли K2SiO3 - силикат калия - средние соли Cu(NO3)2 - нитрат меди2 - средние соли
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