В воде распространяется электромагнитная волна с периодом колебаний 4*10^-6 с. сравнить частоту электромагнитных колебаний и длину волны
Физика
В воде распространяется электромагнитная волна с периодом колебаний 4*10^-6 с. сравнить частоту электромагнитных колебаний и длину волны
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если прав то: Частота 25000Гц Длина волны 1200м
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