В воде распространяется электромагнитная волна с периодом колебаний 4*10^-6 с. сравнить частоту электромагнитных колебаний и длину волны

Физика

В воде распространяется электромагнитная волна с периодом колебаний 4*10^-6 с. сравнить частоту электромагнитных колебаний и длину волны

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