Дать определение обстоятельства

Русский язык
Дать определение обстоятельства
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Обстоятельство Это где ты находишься во сколько В каком месте. оно отвечает на вопросы когда во сколько куда зачем почему вроде бы все
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Буква Й мягкая или нет
Ответить
Информатика
Сколько килобайт в одном терабайте? а) 2 -20 ; б) 3-30 ; в) 2-40 .
Ответить
Биология
Темновая фаза фотосинтеза характеризуется (3 правильных ответа) 1) синтезом АТФ 2) возбуждением молекулы хлорофилла 3) расщеплением молек...
Ответить
Русский язык
От существительных образуйте однокоренные глаголы во множественном числе слова ??ушь сторож дрожь полет
Ответить
Литература
Можно срочно N5,7,8.пожалуйста очень очень надо
Ответить