Дать определение обстоятельства
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Дать определение обстоятельства
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Обстоятельство Это где ты находишься во сколько В каком месте. оно отвечает на вопросы когда во сколько куда зачем почему вроде бы все
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