Дда лыжника одновременно выехали навстречу друг на друга и через 45 минут встретились на лыжне .Скорость одного 85м/мин, а скорость другого130м/мин.Кокова длина лыжни? ПОМОГИТЕ РЕШИТЬ ЗАДАЧУ

Математика

Дда лыжника одновременно выехали навстречу друг на друга и через 45 минут встретились на лыжне .Скорость одного 85м/мин, а скорость другого130м/мин.Кокова длина лыжни? ПОМОГИТЕ РЕШИТЬ ЗАДАЧУ

Автор: Гость