Дда лыжника одновременно выехали навстречу друг на друга и через 45 минут встретились на лыжне .Скорость одного 85м/мин, а скорость другого130м/мин.Кокова длина лыжни? ПОМОГИТЕ РЕШИТЬ ЗАДАЧУ
Математика
Дда лыжника одновременно выехали навстречу друг на друга и через 45 минут встретились на лыжне .Скорость одного 85м/мин, а скорость другого130м/мин.Кокова длина лыжни? ПОМОГИТЕ РЕШИТЬ ЗАДАЧУ
Ответ(ы):
Гость:
85*45=3825м 130*45=5850м 3825+5850=9675м
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