Из каких органов состоит : пищеварительная система , нервная система , дыхательная система , кровеносная система , органы выделения.. и их особенности :-) Ребят помогите!!

Биология
Из каких органов состоит : пищеварительная система , нервная система , дыхательная система , кровеносная система , органы выделения.. и их особенности :-) Ребят помогите!!
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Зубы,ротовое отверстие глотка пищевод желудок печень поджелудочная железа тонкая кишка слепая кишка толстая кишка заднепроходное отверсие-это пищеварительная система
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