Дедушка раздал внукам 8яблок каждому 4яблок сколько внук у дедушке .напишите короткий запись
Математика
Дедушка раздал внукам 8яблок каждому 4яблок сколько внук у дедушке .напишите короткий запись
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8:4=2 Ответ:2 внука у дедушки
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