Найди периметр прямоугольника со сторонами 6 сантиметров и 2 сантиметра
Математика
Найди периметр прямоугольника со сторонами 6 сантиметров и 2 сантиметра
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
P=(6+2)•2= 16 (см) Всего Потому что 6и2 это всего две сторона , а надо 4 стороны
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