Какова сущность процессов окисления и восстановления в свете электронных. представлений.
Химия
Какова сущность процессов окисления и восстановления в свете электронных. представлений.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
окисление элемент окислитель забирает электроны и присоединяет их к себе. окислитель имеет знак -, восстановитель- элемент отдающий элетроны, знак + например NaCl- натрий имеет знак + т. к. металл и является восстановителем, хлор имеет -, т. к окислитель
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