Ребята из первой бригады собрали 8кг слив.ребята из второй бригады собрали в 4раза больше чем ребята из первой бригады. сколько всего кг слив собрали обе бригады

Математика
Ребята из первой бригады собрали 8кг слив.ребята из второй бригады собрали в 4раза больше чем ребята из первой бригады. сколько всего кг слив собрали обе бригады
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)8×4=32 (кг)- 2 бригада 2)32+8=40 (кг)-всего Ответ:Всего собрали 40 кг слив.
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