Ребята из первой бригады собрали 8кг слив.ребята из второй бригады собрали в 4раза больше чем ребята из первой бригады. сколько всего кг слив собрали обе бригады

Математика

Ребята из первой бригады собрали 8кг слив.ребята из второй бригады собрали в 4раза больше чем ребята из первой бригады. сколько всего кг слив собрали обе бригады

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