10 420 резиновых мячей разложили в упаковки по 4 мяча. Все мячи отправили в школы. Ско??ько упаковок мячей оправили в школы? 1) 265 упаковок 2) 2 105 упаковок 3) 2 605 упаковок 4) 26 050 упаковок

Математика

10 420 резиновых мячей разложили в упаковки по 4 мяча. Все мячи отправили в школы. Ско??ько упаковок мячей оправили в школы? 1) 265 упаковок 2) 2 105 упаковок 3) 2 605 упаковок 4) 26 050 упаковок

Автор: Гость