10 420 резиновых мячей разложили в упаковки по 4 мяча. Все мячи отправили в школы. Ско??ько упаковок мячей оправили в школы? 1) 265 упаковок 2) 2 105 упаковок 3) 2 605 упаковок 4) 26 050 упаковок

Математика
10 420 резиновых мячей разложили в упаковки по 4 мяча. Все мячи отправили в школы. Ско??ько упаковок мячей оправили в школы? 1) 265 упаковок 2) 2 105 упаковок 3) 2 605 упаковок 4) 26 050 упаковок
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
10420:4=2605упаковок мячей оправили в школы
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Какова сущность процессов окисления и восстановления в свете электронных. представлений.
Ответить
Математика
Пожалуйста помогите пример( з)
Ответить
Қазақ тiлi
Дополните слова на казахском. Жайлауда өте тамаша демаласың, бірақ ... Киіз үйде ??ұрған жақсы, себебі ... Жайлауда көп жұмыс істесең де, ......
Ответить
Русский язык
Распредели слова по столбикам.запиши: южный, дятел, салют, съёмка, шью, ракета, ёлка, подъезд, мята, яркий, тёплый. буквы е, ё, ю, я. обозначают мя...
Ответить
Математика
Срочно нужно помогите пожалуйста! !!!!!!!
Ответить