10 420 резиновых мячей разложили в упаковки по 4 мяча. Все мячи отправили в школы. Ско??ько упаковок мячей оправили в школы? 1) 265 упаковок 2) 2 105 упаковок 3) 2 605 упаковок 4) 26 050 упаковок
Математика
10 420 резиновых мячей разложили в упаковки по 4 мяча. Все мячи отправили в школы. Ско??ько упаковок мячей оправили в школы? 1) 265 упаковок 2) 2 105 упаковок 3) 2 605 упаковок 4) 26 050 упаковок
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
10420:4=2605упаковок мячей оправили в школы
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