Укажите число, удовлетворяющее неравенству 2х-7gt;8 1) 5 2) 7,5 3) 8 4) 3 ПОЖАЛУЙСТА В РЕШЕНИЕМ !!! даю 20 баллов
Алгебра
Укажите число, удовлетворяющее неравенству 2х-7gt;8 1) 5 2) 7,5 3) 8 4) 3 ПОЖАЛУЙСТА В РЕШЕНИЕМ !!! даю 20 баллов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2x-7>8 2x>8+7 2x>15 x>7.5 ///////////////// -----------------(7.5)----------------- Ответ: 8
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Задайте главный вопрос у предложений! 1) They are helping a bout the house. 2) She helps her mother. 3) You drank a lot of tea. 4) He will ...
Математика
Масса восьми одинаковых коробок с конфетами 72кг.Масса конфет в одной коробке равна 8г600г. Чему равна масса пустой коробки?
Математика
Ребята из первой бригады собрали 8кг слив.ребята из второй бригады собрали в 4раза больше чем ребята из первой бригады. сколько всего кг слив собра...