Задайте главный вопрос у предложений! 1) They are helping a bout the house. 2) She helps her mother. 3) You drank a lot of tea. 4) He will play football.

Английский язык

