Масса восьми одинаковых коробок с конфетами 72кг.Масса конфет в одной коробке равна 8г600г. Чему равна масса пустой коробки?
Математика
Масса восьми одинаковых коробок с конфетами 72кг.Масса конфет в одной коробке равна 8г600г. Чему равна масса пустой коробки?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
72:8=9(кг) 9кг-8кг 600г=400(г) Ответ:400г масса пустой коробки.
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