Масса восьми одинаковых коробок с конфетами 72кг.Масса конфет в одной коробке равна 8г600г. Чему равна масса пустой коробки?

Математика

Масса восьми одинаковых коробок с конфетами 72кг.Масса конфет в одной коробке равна 8г600г. Чему равна масса пустой коробки?

Автор: Гость