Задача 186 помогите решить.
Математика
Задача 186 помогите решить.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 40:4=10(cм.)-ширина. 2) 10*3=30(см.)-длина. 3) 30*10=300(см.)-S. Ответ: S=300 см. 1) 40:4=10(см.)-ширина. 2) 10*9=90(см.)-длина. 3) 90*10=900(см.)-S Ответ: S=900 cм.
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