действия: 9/20 : 0,09+3,61:1/5 -18,63; (2 1/2- 1,805):1,39+4:2,5; 19,5:(3,5-1 11/20)-0,555:0,15; 91*2/5:5,6+3,48:6/25*1,8;
Математика
действия: 9/20 : 0,09+3,61:1/5 -18,63; (2 1/2- 1,805):1,39+4:2,5; 19,5:(3,5-1 11/20)-0,555:0,15; 91*2/5:5,6+3,48:6/25*1,8;
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На калькуляторе считайте! Сначала первые действия деления, а потом + и -, во 2-м примере сначала скобку посчитать, поделить, потом отдельно деление посчитать и + эти 2 значения и т.д
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Длина прямоугольника в 4 раза больше его ширины.Площадь прямоугольника 100кв м. Най??и длину и ширину прямоугольника
Математика
Автомобиль ласетти выехал из одного города в другой и первые 3 часа проезжал по 110 ??м в час, следующие 2 часа- по 90 км в час. Какое расстояние п...
Информатика
В классе 14 детей . каждый из них любит математику или историю . половина детей люби?? математику , а 5 человек - оба предмета . Сколько детей люби...
Русский язык