Действия с обыкновенными дробями, вычислить, по действиям: 7/40*(-2/37)*(- 5 5/7)*18 1/2=?Помо??ите, очень срочно!!!!!!
Математика
Действия с обыкновенными дробями, вычислить, по действиям: 7/40*(-2/37)*(- 5 5/7)*18 1/2=?Помо??ите, очень срочно!!!!!!
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