Действия с обыкновенными дробями, вычислить, по действиям: 7/40*(-2/37)*(- 5 5/7)*18 1/2=?Помо??ите, очень срочно!!!!!!

Математика

Действия с обыкновенными дробями, вычислить, по действиям: 7/40*(-2/37)*(- 5 5/7)*18 1/2=?Помо??ите, очень срочно!!!!!!

Автор: Гость