Найти массовые доли элементов по следующим формулам AL2(SO4)

Химия
Найти массовые доли элементов по следующим формулам AL2(SO4)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ar(Al₂(SO₄)₃)=342 Al - 54/342*100%=15,8% S - 96/342*100%=28,1% O - 192/342*100%=56,1%
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