Из 12 членов правления садоводческого кооператива надо выбрать председателя и его заместителя . сколькими способами это одно сделать ?
Алгебра
Из 12 членов правления садоводческого кооператива надо выбрать председателя и его заместителя . сколькими способами это одно сделать ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Predcedatel......12 cpocobov zamectitel.........11 cpocobov 12.11=132 132 cpocobov.
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