Из 12 членов правления садоводческого кооператива надо выбрать председателя и его заместителя . сколькими способами это одно сделать ?

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Из 12 членов правления садоводческого кооператива надо выбрать председателя и его заместителя . сколькими способами это одно сделать ?

Автор: Гость