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Делить 30 частное 3,делимое?
Математика
Делить 30 частное 3,делимое?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Если 30/3 то получается 10 это и есть делимое.
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