Что произошло в 480 году до н.э ( мне нужно кратко просто в учебнике много слов)
История
Что произошло в 480 году до н.э ( мне нужно кратко просто в учебнике много слов)
Ответ(ы):
Гость:
Персидский царь Ксеркс повел свое войско в Грецию. Наконец, 11 августа происходит Фермопильское сражение, а 28 сентября - морское сражение при Саламине.
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