Помогите написать эссе о глобусе для 4 класса 5 предложений

Окружающий мир
Помогите написать эссе о глобусе для 4 класса 5 предложений
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Глобус это сферическая модель нашей Планеты Земля. Он помогает нам узнать о том, какие океаны, моря, проливы, материки существуют на Земле. Глобус это очень важный предмет для путешественников, географов .Но очень важен он и для нас -школьников .А все потому ,что ведь так важно и в то же время приятно узнавать что то новое о своей планете
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