Делить пилить солить сверлить кормить строить поставь в форму 2 и 3 лица ед.ч будущ. вр.

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Делить пилить солить сверлить кормить строить поставь в форму 2 и 3 лица ед.ч будущ. вр.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Делить -> 2л.-(ты будешь)  делить 3л. - (он будет) делить пилить -> 2л. (ты будешь) пилить  3л. (он будет) пилить солить -> 2л солить  3л. солить и т.д.
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