Скажите пож, где деепричастия? Не покладая, Не переводя, Не прерываясь, Несолоно, не получив, неохотно, не щадя, не мудрствуя.

Русский язык
Скажите пож, где деепричастия? Не покладая, Не переводя, Не прерываясь, Несолоно, не получив, неохотно, не щадя, не мудрствуя.
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Те что отвечают на вопрос Что делая? Что сделав? и есть деепричастия
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