На площадь100см квадрат действует сила 50 Н определите давление оказываемое этой силой?
Физика
На площадь100см квадрат действует сила 50 Н определите давление оказываемое этой силой?
Ответ(ы):
Гость:
Давление=силу:площадь система си:площадь ровна 1м давление=силу:площадь=50:1=50(Па) ответ:50Па
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