Десять прилагательных слов с суффиксом и его значение помогите пожалуйста срочно надо
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Десять прилагательных слов с суффиксом и его значение помогите пожалуйста срочно надо
Ответ(ы):
Гость:
Волосяной, дровяной, румяный, земляной, кожаный, масляный, серебряный, травяной, платяной, льняной. Исключения: стеклянный, деревянный, оловянный.
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