Дети и внуки поздравили бабушку с праздником. 3 детей играли на домбре 7 внуков пел?? а 6 внучек танцевали .сколько всего человек выступило
Математика
Дети и внуки поздравили бабушку с праздником. 3 детей играли на домбре 7 внуков пел?? а 6 внучек танцевали .сколько всего человек выступило
Ответ(ы):
Гость:
3 плюс 7 плюс 6 равно 16
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