Дети и внуки поздравили бабушку с праздником. 3 детей играли на домбре 7 внуков пел?? а 6 внучек танцевали .сколько всего человек выступило

Математика

Дети и внуки поздравили бабушку с праздником. 3 детей играли на домбре 7 внуков пел?? а 6 внучек танцевали .сколько всего человек выступило

Автор: Гость