Дети покормили аквариумных рыбок во вторник в 8 ч утра, а потом в ближайший четверг в 10 ч утра. Сколько часов прошло между этими кормлениями рыбок ?

Математика
Дети покормили аквариумных рыбок во вторник в 8 ч утра, а потом в ближайший четверг в 10 ч утра. Сколько часов прошло между этими кормлениями рыбок ?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
50Часов прошло между этими кормлениями рыбок
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