Дети покормили аквариумных рыбок во вторник в 8 ч утра, а потом в ближайший четверг в 10 ч утра. Сколько часов прошло между этими кормлениями рыбок ?

Математика

Дети покормили аквариумных рыбок во вторник в 8 ч утра, а потом в ближайший четверг в 10 ч утра. Сколько часов прошло между этими кормлениями рыбок ?

Автор: Гость