Девочки и мальчики сделали для украшения елки 63 фонарика девочки сделали 43 фонариков мальчики остальные На сколько больше фонариков сделали девочки чем мальчики

Математика

Девочки и мальчики сделали для украшения елки 63 фонарика девочки сделали 43 фонариков мальчики остальные На сколько больше фонариков сделали девочки чем мальчики

Автор: Гость