Девочки и мальчики сделали для украшения елки 63 фонарика девочки сделали 43 фонариков мальчики остальные На сколько больше фонариков сделали девочки чем мальчики
Математика
Девочки и мальчики сделали для украшения елки 63 фонарика девочки сделали 43 фонариков мальчики остальные На сколько больше фонариков сделали девочки чем мальчики
Ответ(ы):
Гость:
На 13 фонариков больше
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Составь уравнение и реши задачу..После обеда с завода на 9 машинах были вывезены пылесосы,в каждой из к оторых по 64 пылесоса.После этого на заводе...