Девочки и мальчики сделали для украшения елки 63 фонарика девочки сделали 43 фонариков мальчики остальные На сколько больше фонариков сделали девочки чем мальчики

Математика
Девочки и мальчики сделали для украшения елки 63 фонарика девочки сделали 43 фонариков мальчики остальные На сколько больше фонариков сделали девочки чем мальчики
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Ответ(ы):
Гость:
На 13 фонариков больше
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