Составь задачу по выражению и реши ее1)100-(25+15) 2)(20+20)+50

Гость: Гость:

1)у Сережи было 100 рублей,Катя попросила у Сережи 25 рублей,к тому же он потерял еще 15.Сколько у мальчика осталось денег? 100-(25+150)=100-40=60(руб.) 2).Маша коллекционирует книги,сейчас их у нее 50,но девочка нашла в интернете еще 20,и кто-то хочет подарить ей 20 старых книг.Сколько будет у Маши книжек в коллекции? (20+20)+50=40+50=90