Запишите данные словосочетания в дательном и творительном падежах чудесные стих?? кедровые шишки эльдарские сосны шустрые белки зимние дни красные розы белые огоньки

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Запишите данные словосочетания в дательном и творительном падежах чудесные стих?? кедровые шишки эльдарские сосны шустрые белки зимние дни красные розы белые огоньки
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Д.п.каким? к чему?Чудесным стихам,кедровым шишкам, Эльдарским соснам,шустрым белкам,зимним дням, красным розам,белым огонькам. Т.п.какими? чем? Чудесными стихами,кедровыми шишками, Эльдарскими  соснами,шустрыми белками,зимними днями, красными розами,белыми огоньками.
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