Как ты оцениваешь рассказчика накрывшего собаку шляпой

Литература
Как ты оцениваешь рассказчика накрывшего собаку шляпой
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Наверно 7/10 :-) разказщику
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