Составь уравнение и реши задачу. После обеда с завода на 9 машинах были вывезены пылесосы,в каждой из которых по 64 пылесоса.После этого на заводе осталось 143 пылесоса.Сколько пылесосов было на заводе до обеда?

Математика

Составь уравнение и реши задачу. После обеда с завода на 9 машинах были вывезены пылесосы,в каждой из которых по 64 пылесоса.После этого на заводе осталось 143 пылесоса.Сколько пылесосов было на заводе до обеда?

Автор: Гость