Составь уравнение и реши задачу. После обеда с завода на 9 машинах были вывезены пылесосы,в каждой из которых по 64 пылесоса.После этого на заводе осталось 143 пылесоса.Сколько пылесосов было на заводе до обеда?

Математика
Составь уравнение и реши задачу. После обеда с завода на 9 машинах были вывезены пылесосы,в каждой из которых по 64 пылесоса.После этого на заводе осталось 143 пылесоса.Сколько пылесосов было на заводе до обеда?
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Гость:
9*64+143=719 очень легко
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