Дядя Степа обернулся поднял руку к сердцу и ответил Я вернулся дали отпуск марику Найди предложение слова в которых одна и та же буква выполняет свои работы
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Дядя Степа обернулся поднял руку к сердцу и ответил Я вернулся дали отпуск марику Найди предложение слова в которых одна и та же буква выполняет свои работы
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дядя Степа обернулся ,поднял руку к сердцу и ответил :"Я вернулся, дали отпуск моряку!" Найди предложение слова в которых одна и та же буква выполняет свои работы. Я,дядя,моряку.
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