Дядя Степа обернулся поднял руку к сердцу и ответил Я вернулся дали отпуск марику Найди предложение слова в которых одна и та же буква выполняет свои работы

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Дядя Степа обернулся поднял руку к сердцу и ответил Я вернулся дали отпуск марику Найди предложение слова в которых одна и та же буква выполняет свои работы

Автор: Гость