Расставьте правильно слова в предложениях и укажите, каких утверждений в них содержится больше-верных или неверных? А) Мыши любят пищат и многие все сыр Б)Переплыть секунд несколько человек за океан может В)Очки голов та заб...

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Расставьте правильно слова в предложениях и укажите, каких утверждений в них содержится больше-верных или неверных? А) Мыши любят пищат и многие все сыр Б)Переплыть секунд несколько человек за океан может В)Очки голов та забивает которая теряет команда больше футбольная Г)Утрам едят по обычно люди завтрак Д)Зоопарках разных в много самых животных Е)Ушам носки чтобы нужны было тепло того было Ж)Солнца одновременно и луна вокруг земли вращается вокруг Помогите пожалуйста)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А)Все мыши пищат и многие любят сыр Б)Человек может переплыть океан за несколько секунд Г)Люди по утрам обычно едят завтрак Д)В зоопарках много самых разных животных Извините остального не знаю
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