Расставьте правильно слова в предложениях и укажите, каких утверждений в них содержится больше-верных или неверных? А) Мыши любят пищат и многие все сыр Б)Переплыть секунд несколько человек за океан может В)Очки голов та заб...

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Расставьте правильно слова в предложениях и укажите, каких утверждений в них содержится больше-верных или неверных? А) Мыши любят пищат и многие все сыр Б)Переплыть секунд несколько человек за океан может В)Очки голов та забивает которая теряет команда больше футбольная Г)Утрам едят по обычно люди завтрак Д)Зоопарках разных в много самых животных Е)Ушам носки чтобы нужны было тепло того было Ж)Солнца одновременно и луна вокруг земли вращается вокруг Помогите пожалуйста)

Автор: Гость