новая экономическая политика предполагала 1)всеобщее избирательное право 2)ура??нительность в оплате 3) Трудовая повинность 4)продналог

История
новая экономическая политика предполагала 1)всеобщее избирательное право 2)ура??нительность в оплате 3) Трудовая повинность 4)продналог
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ответ: 4. Остальные не подходят. Была отменена трудовая повинность. Избирательное право в политике, а не в экономике.
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