новая экономическая политика предполагала 1)всеобщее избирательное право 2)ура??нительность в оплате 3) Трудовая повинность 4)продналог
История
новая экономическая политика предполагала 1)всеобщее избирательное право 2)ура??нительность в оплате 3) Трудовая повинность 4)продналог
Ответ(ы) на вопрос:
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Ответ: 4. Остальные не подходят. Была отменена трудовая повинность. Избирательное право в политике, а не в экономике.
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