Шофер проехал от поселка Сокол до указателя за 3 часа пообедав Он продолжил путь с той же скоростью. С какой скоростью шофер ехал до поселка Семеновка?

Математика

Шофер проехал от поселка Сокол до указателя за 3 часа пообедав Он продолжил путь с той же скоростью. С какой скоростью шофер ехал до поселка Семеновка?

Автор: Гость