Шофер проехал от поселка Сокол до указателя за 3 часа пообедав Он продолжил путь с той же скоростью. С какой скоростью шофер ехал до поселка Семеновка?
Математика
Шофер проехал от поселка Сокол до указателя за 3 часа пообедав Он продолжил путь с той же скоростью. С какой скоростью шофер ехал до поселка Семеновка?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Он ехал до Семёновки со скоростью 50 км/ч
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Қазақ тiлi
Математика
Физика
При комнатной температуре и нормальном атмосферном давлении допускается вытекание метана в бытовой газовой плите не более 1,1 10 -8 м 3 /с. Определ...
История
1.что сделала екатерина 2 для укрепления позиций дворянства 2. каковы были причины ужесточения внутренней политики Екатерина 2 во второй половине...