При комнатной температуре и нормальном атмосферном давлении допускается вытекание метана в бытовой газовой плите не более 1,1 10 -8 м 3 /с. Определите количество молекул газа, появившихся в комнате вследствие такого вытекания, ...
Физика
При комнатной температуре и нормальном атмосферном давлении допускается вытекание метана в бытовой газовой плите не более 1,1 10 -8 м 3 /с. Определите количество молекул газа, появившихся в комнате вследствие такого вытекания, если плита была включена в течение трех часов.Объясните пожалууста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
За 1 с выделяется объём 1,1* Тогда за 3 ч=3*60=180 мин=180*60=10800 с выделится газ объёмом V=10800*1,1*=11880* N=Y*=, где Y- количество вещества, = моль N=
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