При комнатной температуре и нормальном атмосферном давлении допускается вытекание метана в бытовой газовой плите не более 1,1 10 -8 м 3 /с. Определите количество молекул газа, появившихся в комнате вследствие такого вытекания, ...

Физика

При комнатной температуре и нормальном атмосферном давлении допускается вытекание метана в бытовой газовой плите не более 1,1 10 -8 м 3 /с. Определите количество молекул газа, появившихся в комнате вследствие такого вытекания, если плита была включена в течение трех часов.Объясните пожалууста

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