Люди помогите 4 тапсырма
Қазақ тiлi
Люди помогите 4 тапсырма
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Тұрардың сабаққа селқос екенін аңғарды.--аңғару. 2.Тұрар тақтаға шыққанда бұкіл класс тына қалды. қалды--қалу. шыққанда--шығу. 3.Көзінің алақ-жұлағы жоқ ,өте сабырлы. 4.Әріпті мұғалімдікінен айнытпай әдемілеп жазып шықты. шықты--шығу, жазып --жазу.
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