Решите уравнение 5 4/15+y=-2 5/12

Математика
Решите уравнение 5 4/15+y=-2 5/12
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Автор: Гость
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Гость:
1) 5 4/15+у=-2 5/12                                                                                               у= -( 2 5/12 + 5 4/15)                                                                                       у = - ( 2 25/60 + 5 16/60)                                                                                      у = - 7 41/60. 
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