Решите уравнение 5 4/15+y=-2 5/12
Математика
Решите уравнение 5 4/15+y=-2 5/12
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 5 4/15+у=-2 5/12 у= -( 2 5/12 + 5 4/15) у = - ( 2 25/60 + 5 16/60) у = - 7 41/60.
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