Помогите пожалуйста очень срочно надо. Помогите написать детектив !!!

Гость: Гость:

Мальчик по имени Андрей ходил в лесу. Мальчика похители воры. Два детектива Эмма и Роберт пошли раскрывать дело. Это оказался грабитель детей. Он связал мальчика и хотел его убить. Но два детектива стрельнули в него пистолетом и он умер. А два детектива Эмма и Роберт прославились по всей Америке и Швеции