Помогите пожалуйста очень срочно надо. Помогите написать детектив !!!
Литература
Помогите пожалуйста очень срочно надо. Помогите написать детектив !!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мальчик по имени Андрей ходил в лесу. Мальчика похители воры. Два детектива Эмма и Роберт пошли раскрывать дело. Это оказался грабитель детей. Он связал мальчика и хотел его убить. Но два детектива стрельнули в него пистолетом и он умер. А два детектива Эмма и Роберт прославились по всей Америке и Швеции
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