Одна у человека мать, одна у него и Родина ее смысл
Окружающий мир
Одна у человека мать, одна у него и Родина ее смысл
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Родина это твоя мама ты её никогда не должен забывать и должен любит для того и тебе нужна родина
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