Плавающий в воде шар на 1/4 часть своего объему погружен вводу. Определите плотность шара.

Физика
Плавающий в воде шар на 1/4 часть своего объему погружен вводу. Определите плотность шара.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Плотность воды: 998,2 кг/м3 (при 20 °C)
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