Кактвы думаете ,какие ещё материалы можно использовать для изготовления фильтра???ЧЕНЬ НУЖНО ПРОШУ ВАС !ДАМ 15 БАЛОВ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Технология

Кактвы думаете ,какие ещё материалы можно использовать для изготовления фильтра???ЧЕНЬ НУЖНО ПРОШУ ВАС !ДАМ 15 БАЛОВ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Автор: Гость