Кактвы думаете ,какие ещё материалы можно использовать для изготовления фильтра???ЧЕНЬ НУЖНО ПРОШУ ВАС !ДАМ 15 БАЛОВ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Технология
Кактвы думаете ,какие ещё материалы можно использовать для изготовления фильтра???ЧЕНЬ НУЖНО ПРОШУ ВАС !ДАМ 15 БАЛОВ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Щебень ,ткань ,уголь ,песок , губка ,гравий ,вата
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