Мораль сказки Лягушка путешественница
Литература
Мораль сказки Лягушка путешественница
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В любой сказке существует как мораль,так и заложен философский смысл.И тут речь идет о том,что если человек целеустремленным будет,то всегда достигнет того,к чему стремятся его помыслы и его мечты.
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