Реферат на тему грибы

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Около 100 тыс. грибов растет на нашей планете. Их можно встретить везде: в почве, в воде, на камнях, на растениях, в домах, на складах, на старых кострищах в лесу и даже в музеях. Грибницы многих грибов похожи. Внешний же вид плодовых тел самый разный. Всем нам известные грибы имеют ножку и шляпку. Их так и называют — шляпочные грибы. Они часто напоминают зонтики. Но есть грибы, похожие на цветы. Другие — на округлые белые камни, даже трещинки видны. Третьи — на бокальчики, наполненные монетками. Их так и зовут бокальчиками. Четвертые — на вязаные шапочки, красные и с крупными дырочками. Пятые — на разноцветные оленьи рожки. Шестые... Даже трудно сказать, на что они похожи, так причудлива их форма. Размеры грибов также самые различные. Есть грибы — великаны. Диаметр их до 1,5 м. А у грибов-малюток — всего миллиметр. Есть и микроскопические грибы. Их можно увидеть только под микроскопом, так они малы