Диагонали оснований правильной четырехугольной усеченной пирамиды 6 см и 10 см, а ее высота корень из 14. Найдите апофему усеченной пирамиды

Гость: Гость:

Сечение ус.пирамиды,проходящее через высоту и апофему - - равнобедр.трапеция с осн. 6 и 10, опустим высоту из вершины трапеции, получим прямоуг. треугольник: 1 катет = корень из 14, второй катет = 2, по т. Пиф. гипотенуза = 3 корня из 2