Диагонали оснований правильной четырехугольной усеченной пирамиды 6 см и 10 см, а ее высота корень из 14. Найдите апофему усеченной пирамиды
Геометрия
Диагонали оснований правильной четырехугольной усеченной пирамиды 6 см и 10 см, а ее высота корень из 14. Найдите апофему усеченной пирамиды
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сечение ус.пирамиды,проходящее через высоту и апофему - - равнобедр.трапеция с осн. 6 и 10, опустим высоту из вершины трапеции, получим прямоуг. треугольник: 1 катет = корень из 14, второй катет = 2, по т. Пиф. гипотенуза = 3 корня из 2
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