Діалог 5 - 6 реплік на тему "Погода"

Гость: Гость:

- Здравствуйте, коллега! - И вам желаю здравия! Хороший день сегодня, не так ли? - Соглашусь с Вами. Погода на высоте! Греет солнце, да и туч сегодня не много, солнечно. Люблю такие дни. - Я тоже. В такие дни хочется радоваться жизни, думать о хорошем. - Кстати, Вы не заметили что с солнечной погодой поднимается настроение? - Соглашусь, коллега. Настроение то, что надо. Ведь солнце как и луна влияет на человека. - Это верно! А температура сегодня какая? Не скажете? - 26°С вроде бы, благоприятная, я бы сказал. - Хорошая, приятная, и не холодно, и не жарко. - Пожелаю в такой день Вам удачной работы, напарник. - Взаимностью отвечу. До встречи! - До встречи!