Диалог на казахском про покупку телевизора
Қазақ тiлi
Диалог на казахском про покупку телевизора
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Қазір теледидар өте көп болғандықтан қандайын сатып аларын білмей жүрмін, маған көмектесе аласың ба? Әрине, көмектесемін, қашан барамыз? Онда ертең барсақ жарай ма? Жақсы, ертең барамыз.
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