Найдите предложение, осложнённое обособленным обстоятельством 1)Дядя Митяй и Са??я перешли речку и всиали перед ягодником. 2) столько ягоды Саня никогда ещё не видывал. 3)И не представлял, что её может столько быть. 4) На э...

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Найдите предложение, осложнённое обособленным обстоятельством 1)Дядя Митяй и Са??я перешли речку и всиали перед ягодником. 2) столько ягоды Саня никогда ещё не видывал. 3)И не представлял, что её может столько быть. 4) На этот раз они были впервые, никто до них ягоду не трогал и не мял, а наросло ею на диво, в редкий год, по словам дядя Митя удается такой урожай. 5) Теперь Саня знал, что это такое -кусты ломится от ягоды :они действительно ломились, лежали от тяжести на земле или стояли согбенно, поддерживать друг друга в непосильной ноше. 6) Саня раздвигал кусты и замирал от восторга: дымчатый- синяя, сыто и рясно подрагивающач сыпь ослепляла, вызывая и удивление, и восторг, и вину, и что-то ещё, чему Саня не знал имени и что западало в душу.

Автор: Гость