Диалог на казахском в овощном магазине граматно плиз
Қазақ тiлi
Диалог на казахском в овощном магазине граматно плиз
Ответ(ы):
Гость:
Сәлем,саша Сәлем,Айдар -Айдар:Бұл қандай дүкен Саша:бұл көкөніс дүкені. Ацдар:Сен бұл жерден не аласың? Саша:мен қияр,сәбіз,қызанақ аламын Айдар:сау бол Саша :саша:сау бол.Айдар
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